ÇAYKUR işçi alımı yapacak! ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak 2021? ÇAYKUR 500 işçi alımı 2021 başvuru hakkındaki detaylar…

ÇAYKUR 500 işçi alımı yapacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesine işçi alımı için açıklama geldi. 500 işçi alımı için başvuru tarihleri ve detayları merak ediliyor. ÇAYKUR işçi alımı şartları ve başvuru koşulları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, ÇAYKUR işçi alımı 2021 başvurusu ne zaman? ÇAYKUR iş başvurusu 2021 detayları…

ÇAYKUR işçi alımı be zaman başlayacak? Sorusu yanıt buldu. ÇAYKUR 500 işçi alacak. ÇAYKUR 2021 yılı işçi alımı ile ilgili merakla beklenen açıklama yapıldı. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada 500 işçi alımı yapılacağı, işçi alımı için de başvuruların başlayacağı gün belirtildi. ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR işçi alımı 2021 başvuru ne zaman? İşte ÇAYKUR işçi alımı 2021 başvuru tarihi ve ÇARKUR’a alım yapılacak şehirler ve kadrolar

ÇAYKUR işçi alımı 2021 başvuru ne zaman?

İlana 22 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan ÇAYKUR'un 100 eski hükümlü ve engelli işçi alımı da yapacağı öğrenildi.

ÇARKUR’a alım yapılacak şehirler ve kadrolar

355’inin Rize’deki fabrikalara

92 mevsimlik işçinin Trabzon’daki fabrikalara

Artvin’deki fabrikalar için 45,

Giresun’daki fabrika için ise 8 mevsimlik işçi alımı.

RİZE ÇAYKUR işçi alımı

Rize’deki çay fabrikaları için 210 beden işçisi ve 145 çay eksperi alımı yapılacak.

TRABZON ÇAYKUR işçi alımı

Trabzon’daki çay fabrikaları için 60 beden işçisi ve 32 çay eksperi alımı

ARTVİN ÇAYKUR işçi alımı

Artvin ilindeki fabrikalar için 25 beden işçisi ve 20 çay eksperi alınacak.

GİRESUN ÇAYKUR işçi alımı

Giresun’daki çay fabrikası için ise 5 beden işçisi ve 3 çay eksperi alımı.

Açıklamada çay eksperliği için ikamet şartı aranmayacağı öğrenildi.