ÇAYKUR’dan çaya yüzde 10 zam! Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) tüm çay gruplarına yüzde 10 zam yaptığı belirtildi. Pek çok kişi çay fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu? İşte Çaykur çay fiyatları...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) tüm çay gruplarına yüzde 10 zam yaptı. ÇAYKUR, kuru çay fiyatında maliyet artışları nedeniyle zam yaptığını açıkladı. Peki, Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu? İşte Çaykur çay fiyatları...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR), tüm çay gruplarına yüzde 10 zam yaptığı kaydedildi. Kuru çaya son iki yıldır yapılmayan, son 4 yıldır ise üretim ve girdi maliyetlerini karşılayacak şekilde düşük zam yapılması nedeniyle hem ÇAYKUR, hem özel sektör hem de çay üreticisinin kuru çaya yüzde 20-25 oranında yapılmasını beklediği zam, yüzde 10’da kaldı. Yapılan yüzde 10’luk zammın ise bir nebze olsun özel sektöre nefes aldırması ve ikinci sürgün çay alımında yaş çay fiyatını yukarı çıkararak üreticilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

ÇAYKUR ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?