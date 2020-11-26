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ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak! ÇAYKUR personel alımı 2020 şartları ve kura sürecinin detayları...

26 Kasım 2020 Perşembe - 12:29 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 12:29

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi. ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alımı şartları nelerdir? İşte Çaykur personel alımı detayları...


Avcı, AA muhabirine, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki  yaş çay fabrikalarında bu yıl, geçici ve daimi işçilerden 590'ının emekli  olmasıyla önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığını belirtti.

Yapımı tamamlanan yaş çay fabrikası ve bazı fabrikalardaki imalat  makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin arttığını, böylece  mevcut iş gücü ihtiyacında da artış olduğunu ifade eden Avcı, "Bu anlamda ilgili  bakanlık ile gerekli görüşmeleri tamamladık. Personel ihtiyacını gidermek ve  hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a  2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladık." dedi.

ÇAYKUR PERSONEL ALIMI 2020 KURA SÜRECİ MAYIS 2021'E KADAR TAMAMLANACAK

Avcı, alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını kaydederek, "ÇAYKUR  gerekli çalışmaları yürütüyor. Zaman ve müracaat konusunda gerekli şartları açıklayacak. Kura süreci Mayıs 2021'e kadar tamamlanacak ve işçi kardeşlerimiz  yaş çay sezonunda iş başı yapmış olacak. Daha önce olduğu gibi hiçbir haksızlığa  mahal vermeden işçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Bölgeye ve  çay sektörüne hayırlı olsun." diye konuştu.

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