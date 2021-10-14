Çaycı Hüseyin lakabıyla bilinen Alparslan Özmol acı haberi böyle duyurdu!

Sosyal medyada sık sık kendisinin ölüm haberleriyle TT olan ve Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alparslan Özmol, babası kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.
Alparslan Özmol’un babası Coşkun Özmol 87 yaşında hayatını kaybetti. Coşkun Özmol yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı.
“Saat 05.00’da vefat haberini aldım”
Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a açıklamalarda bulunan Alparslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım, yola çıktım Gemlik'e gidiyorum. Acım tarifsiz, arayan aramayan acımı paylaşan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, zor günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.
Ünlü oyuncu, cenazenin yarın öğle namazı sonrası Gemlik Merkez Camii'den kaldırılacağını belirtti.