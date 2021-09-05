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Çay bahçesinin sahiline ölü yunus balığı vurdu

Kazım BULUT/İNEGÖL (Bursa), (DHA) |  05 Eylül 2021 Pazar - 21:09 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 21:09

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahile yavru olduğu anlaşılan ölü yunus balığı vurdu.


Gemlik ilçesindeki bir çay bahçesinin çalışanları sahilde bir yunus balığı olduğunu fark etti. Canlı olma ihtimaline karşı balığı görmeye giden çalışanlar, yavru olduğu anlaşılan balığın öldüğünü fark etti. Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yunus balığını, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye aldı.
 
 

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Bursa Gemlik yunus
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