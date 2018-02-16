Çavuşoğlu ve Tillerson görüşmesi sonrası Dolar düşüşe geçti! Euro ise…

Piyasalar "ABD ile normalleşme" söylemlerinin etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, Türk lirası dolar ve euro karşısında ortalama yüzde 0,6 değer kazandı, borsa yüzde 1 yükseldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamalar piyasaları pozitif etkiledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin kritik aşamada olduğunu belirterek, "Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık." ifadelerini kullanırken, Tillerson "Türkiye ve ABD arasındaki ilişki, son derece derin ve önemli bir ilişki" dedi.

Tarafların söylemleri ve yapılan ortak açıklamada "İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı." ifadesi sonrasında TL, döviz sepeti karşısında yüzde 0,6 değer kazanırken, BIST 100 endeksi yüzde 1 artışla 117.500 puana kadar çıktı.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 11,96'ya gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 13,1 seviyesinde yatay seyretti.

Analistler, ABD ile ilişkilerin normalleşmesinin, jeopolitik riskler nedeniyle neredeyse 2 yıldır etkili olan Türk lirası varlıklarındaki benzerlerinden negatif ayrışma sürecini sonlandırabileceğini belirtti. Bunun ilk etkilerinin kur tarafında görüldüğüne dikkati çeken analistler, bugün diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında gerilediğini, buna karşın TL'nin değer kazandığını söyledi.

DOLAR/TL 3,74 SINIRINA KADAR GERİLEDİ

Dolar/TL'de, bu hafta 3,82'lerden başlayan düşüşün bugün ivme kazanmasıyla 3,7417 seviyeleri görülürken, tarihi zirvesinden düşüşe geçen avro/TL de 4,68'in hemen üzerinde dengelendi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla sürdürülmesinin yanı sıra ABD ile ilişkilerin normalleşeceğine ilişkin beklentilerin yükselmesi durumunda TL'nin pozitif ayrışmasını orta ve uzun vadeye taşıyabileceğini aktaran analistler, dolar/TL'de çok kısa sürede 3,70 seviyesinin görülebileceğini kaydetti.

Analistler, Türk lirasının, son iki yıldır Arjantin pesosu ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştığını ve Güney Afrika randı, Rusya rublesi gibi para birimlerinin dolar karşısında yüzde 30'lara varan yükselişler kaydettiği dönemde yüzde 20 değer kaybettiğini ifade etti.

Avrupa ve ABD ile yaşanan diplomatik sorunlar, artan jeopolitik riskler gibi nedenlerle Türk lirasında, son iki yıldır ekonomik gerçeklerin çok dışında bir fiyatlamanın görüldüğünü vurgulayan analistler, normalleşme fiyatlamasıyla değer kazanma sürecinin de güçlü ve uzun vadeli olabileceğini dile getirdi