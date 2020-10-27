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Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 19:52 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 19:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının yanı sıra ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
 

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