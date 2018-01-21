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Çavuşoğlu'ndan teröristlere "canlı kalkan" tepkisi

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 19:27 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 19:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, PYD/YPG’li teröristlerin kara propagandaya devam ettiklerini belirterek, "Öldürülen teröristleri sivil gibi gösteriyor. Sivil halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor. Hedefimiz Suriye halkı ve Kürt kardeşlerimiz değil, sadece teröristlerdir." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, teröristlerin sivilleri "canlı kalkan"  olarak kullanmasına tepki gösterdi.
 
Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
 
"PYD/YPG’li teröristler en çirkin kara propagandaya, her zamanki yalan  ve iftiralarına devam ediyor. Öldürülen teröristleri sivil gibi gösteriyor. Sivil  halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor. Hedefimiz Suriye halkı ve Kürt  kardeşlerimiz değil, sadece teröristlerdir."
 

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Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Zeytin Dalı Harekatı PYD/YPG terörist
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