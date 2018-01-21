Çavuşoğlu'ndan teröristlere "canlı kalkan" tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, PYD/YPG’li teröristlerin kara propagandaya devam ettiklerini belirterek, "Öldürülen teröristleri sivil gibi gösteriyor. Sivil halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor. Hedefimiz Suriye halkı ve Kürt kardeşlerimiz değil, sadece teröristlerdir." ifadelerini kullandı.

