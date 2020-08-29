Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Oruç Reis 90 gün daha sahada olacak

"Barış Pınarı Harekatı ve Libya 'nın darbeye direnişi Fransa 'nın planlarını bozdu. Fransa devamlı olarak Yunanistan'ı destekliyor ve NATO 'nun çöktüğünü vurguluyor. Avrupa'da lider konuma geçmek için oynayan Fransa, kendi ordusunu kurma çabasında."

"Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye'nin üstüne yıkmak isteyenler var. Avrupa Birliği 'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar."

"Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 Mil'e çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir."