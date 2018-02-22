Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! 'Hangi güç olursa olsun...'

Afrin Harekatı ile ilgili basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hangi güç olursa olsun PKK/YPG’ye yardım etmek için buraya gelmek isteyenlere izin vermeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Resmi Konutu'nda Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Suriye'de rejim yanlısı terör gruplarının Afrin'e girdiği yönünde uluslararası medyada yer alan haberlere ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Nedense bu operasyon özellikle Batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye'de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti." yanıtını verdi.



Zeytin Dalı Harekatının bölgedeki terör örgütlerine yönelik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "YPG/PKK terör örgütüne yönelik başlattığımız operasyon şimdi DEAŞ, YPG/PKK terör örgütlerine yönelik bir operasyona dönüştü. Çünkü burada her iki terör örgütünün iş birliği yaptığını ve Türk ordusuna karşı birlikte sözde mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz" dedi.



"Soçi Zirvesini de bu sefer Türkiye'de gerçekleştireceğiz"

Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü konusunu Türkiye'nin katıldığı her toplantıda ve toplantıdan çıkan ortak deklarasyonlarda vurguladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Soçi Zirvesi'ni de bu sefer Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İlk defa Soçi'de olduğu için zirvelerin adı öyle kaldı, dönüşümlü olarak devam ettireceğiz bunu." dedi.



PYD/PKK'nın Suriye'nin topraklarını bölmek için bölgede bulunduğunu ve kendinden olmayan herkesi sürgüne gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PKK/YPG'ye karşı, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanıdır. Fakat PKK/YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere de fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoy halinde bir ilerleme oldu, gereken yapıldı. Burada ister milis olsun, ister adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez terör örgütlerine, PKK/YPG'ye destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız."