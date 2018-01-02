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Çavuşoğlu'ndan bazı haberlere yalanlama

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 22:52 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 22:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı  DPA'ya verdiği mülakattaki ifadelerinin çarpıtılması hakkında açıklamada bulundu.
 
"Terör örgütü PKK ile pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğu"  yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocuk katili  terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler  gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü  kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." ifadelerini kullandı.
 
DPA ile mülakatında PKK’nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini  dile getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi ise milletimizin, özellikle de  Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi  istediklerini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.
 
Alman Haber Ajansı DPA da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Bakan  Çavuşoğlu'nun Basın Danışmanı Kahraman Halisçelik'in ifadelerine yer verdi.
 
Halisçelik, DPA'ya yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakmasının  barış sürecinin yeniden hayata geçirileceği anlamına gelmeyeceğinin altını  çizerek, "Bizim Türk vatandaşlarını öldürmeye devam eden bir terör örgütüyle  yeniden görüşmelere başlama niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.
 

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