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Çavuşoğlu'ndan AB'ye flaş mesaj!

22 Ocak 2021 Cuma - 17:24 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 17:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyoruz. Üyelik süreci müzakerelerinin öldürülmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.
 
Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyoruz. Üyelik süreci müzakerelerinin öldürülmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
 
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz. Türkiye pozitif yaklaşan herkesle ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye-AB ilişkileri için atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık.
 
Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma  ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz.

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Mevlüt Çavuşoğlu AB Yunanistan
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