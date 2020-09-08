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Çavuşoğlu: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor

08 Eylül 2020 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 14:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Bizim Akdeniz'deki tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki tüm tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını  bildirdi. 
 
Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki  Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden  sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına  ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları  çerçevesinde yapılıyor." açıklamasında bulundu.
 
Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Doğu Akdeniz'e ilişkin bazı  girişimleri olduğunu anımsatarak, "Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki)  inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi."  diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, "Yunanistan sahada ve masada psikolojik üstünlüğü kaybettiği için agresif tavır sergiliyorlar." dedi.
 
İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu,  "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde  söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var." dedi.
 
 

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