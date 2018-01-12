Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü

Suriye ordusunun İdlib'te yürüttüğü kara harekatı ve ardından da Rusya 'nın Suriye 'deki üslerinin muhalifler tarafından vurulduğu açıklamasıyla başgösteren gerilim sürerken, Rus tarafından görüşte talebi geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine en az 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklayarak, bundan Suriyeli muhalifleri, özellikle de Ahrar Uş Şam örgütlerini suçlamıştı.

9 Ocak'ta da Türkiye, Suriye ordusunun İdlib'teki gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatının ateşkes ihlali olmasının ötesinde, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın ihlali olduğunu açıklayarak, Rusya ve İran 'ın Ankara Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı 'na çağırmıştı.

Rusya ve İran’ın Şam ordusuna destek vererek burada plan dışı askeri operasyon düzenlemekle eleştiren Ankara, iki büyükelçiye ihlale son verilmesi mesajı iletilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı gün açıklama yaparak, "Rejim İdlib'de ılımlı muhalefeti vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar" demişti.

Bu gelişmenin hemen ertesi günü ise, Moskova -Ankara ilişkilerinde gerginliğe yol açan Rus üslerine saldırıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'a mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı. Moskova'nın mektubunda, Rusya üslerine saldıran İHA'ların İdlib'in Muazzara kasabasından havalandıkları belirtilerek, "Adı geçen yerin emniyetinin, güvenlikli bölgeler anlaşması uyarınca Türkiye tarafından sağlanması gerekiyordu" ifadesi kullanıldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a bölgede güvenliği sağlamaları yönündeki çağrının iletildiği Rusya basınında yer aldı. Öte yandan aynı gün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da"Türkiye'den bölgedeki silahlı grupları kontrol altına almasını istedik' ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada ise Sözcü Dmitriy Peskov, büyükelçilerinin Ankara'da Dışişleri'ne çağrılmasını değerlendirmiş, "çeşitli düzeylerde sürekli olarak temas halinde olunması" diye niteleyerek, "Bu temaslar gerçekleşiyor. Şüphesiz bu yakın diyalog devam edecek" diye yorumlamıştı. Dün akşam saatlerinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı aradı. Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Erdoğan'a, "Düzenlenen saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve ordusu yok" dediğini açıkladı.

Putin-Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından bugün de Rus tarafının talebi üzerine Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarına ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.