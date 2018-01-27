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Çavuşoğlu, Gül ve Akar'dan Kilis'te inceleme

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 16:54

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kent merkezine yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Kilis'e geçen Orgeneral Akar,  Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti, PYD/PKK'lı teröristlerin roketli  saldırısında ağır hasar gören Çalık Camisi'nde inceleme yaptı.
 
Akar, daha sonra kentte temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı  Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldi.
 
 
Saat 15.00 sıralarında Afrin'deki teröristler tarafından ateşlenen  roketin isabet ettiği 7 Aralık Mahallesi'ndeki binaya geçen Çavuşoğlu, Gül ve  Orgeneral Akar, yetkililerden bilgi aldı.
 
Mahalle sakinleri, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül ve  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Allah sizi  korusun" diye seslendi.
 
Orgeneral Akar, incelemelerin ardından gazetecilerin Zeytin Dalı  Harekatı'yla ilgili soruları üzerine, "Bitecek, az kaldı, her şey güzel olacak."  cevabını verdi.

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