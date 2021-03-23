23 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.379 -9.79 EURO 9,3210 0.67
USD 7,8570 0.96 ALTIN 434,580 7.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çavuşoğlu: "Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız"

AA |  23 Mart 2021 Salı - 0:15 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 0:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile çalışacaklarını bildirdi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı  sonrasında Borrell ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
 
Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan  Çavuşoğlu, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için  birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.
 
Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize  serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla iş birliği gerektiğini  kaydeden Çavuşoğlu, Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuları da ele  aldıklarını ifade etti.
 
Borrell, bu hafta Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği AB  Liderler Zirvesi öncesinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasındaki  açıklamasında, "Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri  geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Üye  ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." demişti.
 
Borrell ayrıca yaza kadar Türkiye'yi yakından takip etmeyi  sürdüreceklerini dile getirmişti.
 
  
 

ETİKETLER

Mevlüt Çavuşoğlu AB i Josep Borrell
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.