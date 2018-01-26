Çavuşoğlu: Bittiği yere kadar gideceğiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devam eden Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun terörün bittiği yere kadar devam edeceğini söyledi

