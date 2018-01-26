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Çavuşoğlu: Bittiği yere kadar gideceğiz!

26 Ocak 2018 Cuma - 17:08 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 17:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devam eden Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun terörün bittiği yere kadar devam edeceğini söyledi


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun terörün bittiği yere kadar devam edeceğini söyledi.
 
Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nin açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Suriye'de bittiği yere kadar gideceğiz, tükendiği yere kadar gideceğiz. Oraları sonra gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Sınırlı kalsın, Afrin dışına gelmeyin derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör tehdidi nereden gelirse gelsin ister Sincar, ister Kandil, isterse Münbiç' den gelsin, Fırat'ın doğusundan nereden gelirse gelsin teröre müdahale eder onu yok ederiz" dedi.

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