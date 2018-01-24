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Çavuşoğlu açıkladı! ABD’den 'güvenli hat' önerisi

24 Ocak 2018 Çarşamba - 17:07 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 18:53

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında yaptığı görüşmede, ABD'nin 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptığını belirtti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi açıkladı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.
 
ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi” ifadesini kullandı.
 
Tillerson'ın önerisi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Afrin harekâtının ikinci gününde söylediği '30 kilometrelik operasyon' sözleriyle örtüşüyor. ABD, başından beri terör örgütü YPG ile işbirliği halinde.
 
Dün Fransa’da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump’ın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini de açıklamıştı.

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