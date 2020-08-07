Cavit Murtezaoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Covid nedeniyle hayatını kaybeden Cavit Murtezaoğlu’nun biyografisi…

Uzun süredir İstanbul'da yaşayan İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, corona virüsü nedeniyle tedavi altına alındığı Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) hayatını kaybetti. Caviz Murtezaoğlu’nun ölüm haberinin ardından biyografisi araştırılmaya başladı. Peki, Cavit Murtezaoğlu kimdir? Cavit Murtezaoğlu kaç yaşında vefat etti? İşte Cavit Murtezaoğlu'nun biyografisi...

Corona virüsü salgını etkisini göstermeye ve can almaya devam ediyor. Türkiye'de yaşayan İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cavit Murtezaoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Cavit Murtezaoğlu’nun biyografisi…

CAVİT MURTEZAOĞLU KİMDİR?

İran Tebriz’de doğan ve Azerbaycan'da konservatuar eğitimi alan Murtezaoğlu, İran Ehl-i Hak alevilerinin müziğini caz formatıyla buluşturmuş ve Türkiye'de birçok konser vermişti. Murtezaoğlu makamsal yapıya dayanan müziğini ‘Caz-makam' olarak tanımlamıştı.

İran’a döndükten sonra ‘Senli Günler’ ve ‘Susmam’ adlı iki albüm çıkardı. Aynı zamanda film ve belgesel müzikleri hazırladı.

Felsefi yazılarıyla dikkat çeken Murtezaoğlu İran, Avustralya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye’de felsefi seminerler verdi.

20 yıla varan eğitim tecrübelerini İstanbul’da kendi metoduyla ses eğitimi dersleri verdiği, ‘Ses Atölyesi’nde yoğunlaştırdı ve beş kitaptan oluşan doğu ve batı sentezli, ilk vokal metodunu yayına hazırladı.