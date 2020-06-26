Çatlak Şanzel kimdir? Armağan Çağlayan’a konuşan Şanzel Çetin ‘doktor öldürdüm’ dedi! Çatlak Şanzel gençliği ve hayatı!

Şanzel Çetin bilenen adıyla Çatlak Şanzel, Youtube videoları çeken Armağan Çağlayan’a verdiği röportajla gündeme oturdu. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında bir doktoru öldürdüğünü ve ‘’alışkanlık oldu bu sefer de insanları yaralamaya başladım" diyerek cinayeti tiye alınca sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girdi. Peki, Çatlak Şanzel kim? Çatlak Şanzel kaç yaşında? Çatlak Şanzel hayatı…

“Çatlak Şanzel” ismiyle bilinen şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programında tepki toplayan ifadeler kullandı. Şanzel Çetin genç yaşta cezaevine girdiğini ve hiç tanımadığı bir adamla hala evli olduğunu açıklayarak gerçek isminin de hikayesini anlatırken, ‘bir doktoru öldürdüm ve alışkanlık oldu’ ifadesini kullanarak şaşkınlık yarattı. Röportaj ardından 'Çatlak Şanzel Twitter'ın en çok konuşulan ismi olurken, Çatlak Şanzel kimdir? Çatlak Şanzel doktor mu öldürdü? sorularında da artış oldu.

ÇATLAK ŞANZEL KİM?

Gerçek adı Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı sahne adıyla 'Çatlak Şanzel' olarak biliniyor. 1982 yılında dünyaya gelen Çatlak Şanzel, Ankara’da yaşamını sürdürüyor ancak aslen Kahramanmaraş Elbistanlı. 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayan Çatlak Şanzel, 17 yaşında adam öldürmekten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi. 'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyanın fenomen isimleri arasına girmeyi başaran Şanzel Çetin, Ankara'da farklı mekanlarda sahne alıyor ve sahne aldığı mekanlarda kendisine has üslubu ile tanınıyor.

ÇATLAK ŞANZEL’İN İSMİNİN HİKAYESİ NEDİR?



Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda isminin hikayesini açıklayan Çatlak Şanzel şunları söyledi: Biraz deli doluyum, Ankara tabiriyle “harbi kız” derler. O yüzden de Çatlak derler. Ama lakabımı piyanist bir abim koydu. Bir abiye kafa tutmuştum, o da Çatlak bu kadın dedi. Öyle kaldı.

ÇATLAK ŞANZEL ‘DOKTOR ÖLDÜRDÜM’

İşlediği bir cinayeti anlatan Şanzel, babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru nasıl öldürdüğünü anlattı.

"Babaannemin ölümünde tedavi sürecinde hatası vardı. Bu yüzden öldürdüm" diyerek işlediği cinayeti anlatan Şanzel Çetin, 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını söyledi.

Çetin, cinayeti tiye alarak şöyle devam etti:

"Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim"

Şanzel Çetin'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Çetin'in sözlerine kahkaha atan Armağan Çağlayan da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gelen tepkiler üzerine Çatlak Şanzel hashtag'i Twitter gündeminde 2. sıraya kadar yükseldi.