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Çatışmaları takip eden gazeteci öldürüldü!

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 14:22 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 14:22

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaları takip eden bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Aktivist Mahir el-Abesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Taiz  kentinin doğu cephesinde ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaları takip  eden ve serbest gazeteci olarak çalışan Usame Selam el-Maktari'nin Husiler  tarafından vurulduğunu belirtti. Abesi, başından vurulan Maktari'nin olay yerinde  hayatını kaybettiğini söyledi.
 
Taiz kentinin El-Hiyami bölgesinde birkaç gün önce de Husilerin  saldırıları sonucu kameraman Muhammed el-Kudsi yaşamını yitirmiş, gazeteci Beşir  Aklan ise yaralanmıştı.
 
Yemen'de meşru hükümete bağlı güçler, üç yıldır Husilerin kuşatması  altındaki Taiz'in kent merkezine geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler  ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül  2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken,  Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere  karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 
  

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