Çatışmaları takip eden gazeteci öldürüldü!

Aktivist Mahir el-Abesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz kentinin doğu cephesinde ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaları takip eden ve serbest gazeteci olarak çalışan Usame Selam el-Maktari'nin Husiler tarafından vurulduğunu belirtti. Abesi, başından vurulan Maktari'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.
Taiz kentinin El-Hiyami bölgesinde birkaç gün önce de Husilerin saldırıları sonucu kameraman Muhammed el-Kudsi yaşamını yitirmiş, gazeteci Beşir Aklan ise yaralanmıştı.
Yemen'de meşru hükümete bağlı güçler, üç yıldır Husilerin kuşatması altındaki Taiz'in kent merkezine geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.