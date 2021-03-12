Çatışmada 'Rus asker' öldürüldü! Ölümcül birlik gönderildi

Yunan Pentapostgma'nın Rus devlet ajansına dayandırdığı haberine göre, Rusya yanlısı birliklerle Ukrayna askerleri arasında 1 yıl sonra ilk kez çatışma çıktı. Her iki taraf da birbirini suçlarken, Rusya yanlısı bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Rus medyasına göre, Kremlin bölgeye "ölümcül" birliğini gönderdi.

Rusya devlet ajansı Ria Novosti, Donetsk'teki durumun keskin bir şekilde kötüleştiğini ve her iki tarafın ateşkesi ihlal etmekle birbirlerini suçladığını yazdı.

Ajans haberinde, aynı zamanda ölümcül Rus komando birlikleri Spetsnaz'ın da bölgede eylemlere giriştiğini bildirdi. Son 24 saat içinde, temas hattında aktif çatışmalar yeniden başladı. Ukrayna lılar Rusya 'yı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Ayrıca Ukrayna medyası, "Rusya Federasyonu'nun silahlı oluşumlarının" ve Rus komandolarının (Spetsnaz), Rusya yanlısı milislerin seçilmiş personeli ile birlikte 24 saat boyunca Müşterek Harekat bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

Uzmanlar, 250 bin asker, 12 bin tank, 850 kundağı motorlu silah ve füzeyle Rus kuvvetlerinin en güçlü oluşumu olan "Batı" ordusunun Rus Spetsnaz birliğinin, moral vermek ve Ukrayna kuvvetleri ve teçhizatının yerlerini ortaya çıkarmak için seçilen noktalara vurduğunu tahmin ediyor.

Bölgedeki operasyonel sorumluluk "Vostok" (Batı) alanında, yüzlerce bomba atar sesi duyulduğu ve Rusya yanlısı bir askerin de öldüğü bildirildi.

Bölgedeki kaynaklar, "Askere derhal tıbbi müdahalede bulunuldu ancak maalesef, hayatını kurtarmak mümkün olmadı" dedi.

Ayrıca Kiev , Rusya yanlısı birlikleri ve "paralı askerleri" Kalinovo yerleşim bölgesindeki mevzileri silahlandırmaya çalışmakla suçladı.

Buna karşılık, Rusya yanlıları Kiev'i ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve 82 mm'lik toplar ve havan topları ile pozisyonlarının bombardıman altına tutulduğunu duyurdu.

Bir yıldan fazla bir süredir ilk kez Ukrayna silahlı kuvvetleri Zolote bölgesine saldırdı. Rus ve yabancı uzmanlar, bu sahnenin genel bir çatışma öncesi yapılan hazırlık eylemlerini anımsattığını belirtti.

(Milliyet)