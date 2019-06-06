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Çatıdan düşen öğretmen hayatını kaybetti

AA |  06 Haziran 2019 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 15:52

İzmir'in Dikili ilçesinde banyoda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen 42 yaşındaki öğretmen Mustafa Okdemir, hayatını kaybetti.


İzmir'de korkunç olay. Maki Sitesi'ndeki yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan Mustafa Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Bayram tatili için gelmiş
 
Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.

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