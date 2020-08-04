Çatı Katı Aşk 5. Bölüm Fragmanı

Çatı Katı Aşk fragman videosu Ayşen’e gelecek görücünün tüm dengeleri değiştireceğini gösterdi. Ateş’in yaşadığı şaşkınlık herkes tarafından hissedilirken Demir’in tepkisi de gündem olacak. İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan Çatı Katı Aşk dizisinde bu hafta yaşanacaklar…
ÇATI KATI AŞK FRAGMAN VİDEOSU
ÇATI KATI AŞK 5. BÖLÜM ÖZETİ
Ayşen'e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor! Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen'e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.