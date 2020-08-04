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Çatı Katı Aşk 5. Bölüm Fragmanı

04 Ağustos 2020 Salı - 23:39 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 23:42

Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı ile 5. bölümün ne zaman ekranda olacağını gösterdi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinde bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte Çatı Katı Aşk dizisi 5. bölüm tanıtımı ve dizide meydana gelecek olaylar…


Çatı Katı Aşk fragman videosu Ayşen’e gelecek görücünün tüm dengeleri değiştireceğini gösterdi. Ateş’in yaşadığı şaşkınlık herkes tarafından hissedilirken Demir’in tepkisi de gündem olacak. İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan Çatı Katı Aşk dizisinde bu hafta yaşanacaklar…
 
ÇATI KATI AŞK FRAGMAN VİDEOSU
 

ÇATI KATI AŞK 5. BÖLÜM ÖZETİ
 
Ayşen'e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor! Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen'e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.

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Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragman
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