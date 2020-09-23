Çatı katı ekibinin başında kavak yelleri esiyor! Romantizm her çiftte farklı bir şekilde vuku buluyor. Ancak olayların karışması da uzun sürmüyor.
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Çatı Katı Aşk'ta romantizm rüzgarı esiyor!
23 Eylül 2020 Çarşamba - 13:18 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 14:05
Çatı Katı Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.
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