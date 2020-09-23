23 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.105 0.77 EURO 9,0010 0.25
USD 7,6920 0.39 ALTIN 465,690 -0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çatı Katı Aşk'ta romantizm rüzgarı esiyor!

23 Eylül 2020 Çarşamba - 13:18 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 14:05

Çatı Katı Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.


Çatı katı ekibinin başında kavak yelleri esiyor! Romantizm her çiftte farklı bir şekilde vuku buluyor. Ancak olayların karışması da uzun sürmüyor. 
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

 

ETİKETLER

çatı katı aşk romantizm rüzgar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.