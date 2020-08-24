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Çatı Katı Aşk'ta erik dalı rüzgarı

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 0:07

Çatı Katı Aşk 8. Bölüm Fragmanı yayında. 8. bölüme erik dalı rüzgarı damga vurdu.


Çatı Katı Aşk'ta erik dalı rüzgarı esiyor. Ancak bu eğlencenin sonu yine tatsız bir sürprizle bitiyor.
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de.
 

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