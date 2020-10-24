Çatı Katı Aşk final mi yapıyor? Çatı Katı Aşk neden final yapıyor?

Çatı Katı Aşk final mi yapıyor? Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanıyla final yapacağı da kesinleşti. Ekran macerasında 15 haftayı geride bırakan Çatı Katı Aşk 16. Bölümüyle final ekran macerasını tamamlayacak. Peki Çatı Katı Aşk neden final yapıyor?

Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanıyla final yapacağı kesinleşti. Ekran macerasında 15 haftayı geride bırakan Çatı Katı Aşk 16. bölümüyle final yapacak Peki, Çatı Katı Aşk finalinde neler olacak, dizi neden final yapıyor?

Çatı Katı Aşk dizisi 24 Ekim Cumartesi yayınlanacak 16 bölüm ile ekranlara veda edecek. Çatı Katı Aşk dizisinin final yapmasının sebebi olarak da resmi bir açıklama gelmese de reytinglerdeki düşük olması final yapmasının nedeni olarak görülüyor.

ÇATI KATI AŞK DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çatı Katı Aşk final bölümünde Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor. Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.

Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak? Çatı Katı Aşk Final bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!