Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

Düğün esnasında Asaf'ın bağırması ile herkes büyük şaşkınlık yaşamaktadır. Ateş ve hala Gülizar, Asaf'ı karşılarında görmenin şokunu yaşarken gelişecek olan çirkinliklerinde farkındadırlar. Beklendiği gibi olur ve Asaf ağzına geleni söylemeye başlayarak herkesi tehdit eder. Başta Ateş olmak üzere Celal ve Demir de, kendilerini suçlayan Asaf'a karşı dik durarak kendilerini savunurlar. Ayşen ise, Ateş'in içine düştüğü bu olumsuz gelişmeleri üzülerek izler.