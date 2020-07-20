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Çatı Katı Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 14:39

Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'ta Ayşen, Ateş'e aşık olmaya başlıyor.


Ayşen, Ateş ve Yasemin arasındaki evliliğin sahte olduğunu öğrendiğinden beri içindeki öfkesini bir türlü susturamamaktadır. Ateş'in güvenilmez birisi olduğuna kanıttır bu olay. Aralarında tatlı tatlı zıtlaşsalarda Ayşen, Ateş'e karşı içten içe aşkının alevlendiğinin farkına varır. Ateş ise, sürekli Ayşen'in peşinde onu etkilemek için çırpınmaktadır. Fakat, Ayşen'in kendisine karşı ördüğü duvarı bir türlü yıkamamaktadır.
 
Bu sırada Demir, kendisini çok şaşırtan sahte evlilik durumunu öğrenir. Demir, Ateş ve Yasemin'in odasındaki dolaba gizlenir ve ne sakladıklarını öğrenmek ister. Odaya giren Ateş ve Yasemin'in konuşmalarına kulak misafiri olan Demir, evliliklerinin sahte olduğunu öğrenir. Yasemin'e olan ilgisi tekrar depreşen Demir'in önüne başka bir engel çıkar: Süheyla...
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 23 Temmuz Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

 

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