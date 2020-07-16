16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.898 0.98 EURO 7,8460 0.25
USD 6,8570 0.03 ALTIN 398,740 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

16 Temmuz 2020 Perşembe - 17:21 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 17:40

Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanında, Yılmaz ailesinin ikili arasındaki evlilikten şüphe duyması keyifli anları ekranlara getirecek.


Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk, 2. bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Çatı Katı Aşk'ın merakla beklenen 2. bölüm fragmanında Yasemin ve Demir'in atışmaları Gülriz’in mahalleye gelmesi heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı...

ÇATI KATI AŞK 2 BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder. Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur. Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasında süren çekişme daha da alevlenir.

Sürpriz evliliğin ardından Gülriz Yasemin’in ailesiyle tanışmak ister. Oynadıkları oyunda sürekli yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ortaklar bu sefer de Gülriz tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Acaba Yasemin ve Ateş kimseye yakalanmadan Çatı Katında yaşamaya devam edebilecek midir?

 

ETİKETLER

Çatı Katı Aşk Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı Furkan Andıç Ezgi Şenler Yiğit Kirazcı Nilay Denizci
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.