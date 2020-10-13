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Çatı Katı Aşk 15. Bölüm Fragmanı

13 Ekim 2020 Salı - 16:36 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 16:36

Mahalleye gelişiyle olayların kadını olan Şirin, belalardan kurtulamıyor. Yasemin, Demir ve Ateş'te Şirin'in peşine düşenlerden nasibini alıyor! Peki, Şirin'in peşindeki adamlar kim? Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!


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Çarı Katı Aşk Kanal D yeni bölüm fragman
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