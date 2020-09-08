Çatı Katı Aşk 10. Bölüm Fragmanı yayında!

Demir ve Ayşen karşılaştıkları durum ile şoke olur.

Yasemin ve Demir arasındaki yakınlaşma artık iyiden iyiye hissedilir hale gelmiştir. Birbirlerini çözmeye çalışırken içinde bulundukları duruma da ayak uydurmaya çalışırlar. Ayşen ve Ateş'de bu sırada birbirlerini sorgulamaktadır.

Yılmaz ailesi ise birden ortaya çıkan gizemli kadını çözmeye çalışır. Öte yandan Emin ve Gülriz geçmişin tozlu sayfalarında keşkelerinin acısını yaşar.

Tüm bunlar olurken Demir ve Ayşen karşılaştıkları durum ile şoke olur. Ateş ve Yasemin bir aradadır üstelik alıştıkları şekilden oldukça farklı olarak!