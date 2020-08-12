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Cathay Pacific’in zararı 1 milyar doları geçti

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:16 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 17:18

Hong Kong’un bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pacific, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ilk yarısında 9,87 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 1,27 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.


Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Cathay Pacific,  ocak-haziran ayları arasında Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,27 milyar  dolar zarar etti.
 
Şirket ayrıca söz konusu süre zarfında taşıdığı yolcu sayısının geçen  yıla oranla yüzde 76 düştüğünü belirterek, bu yılın ilk yarısında 4,4 milyon  yolcu taşıdıklarını duyurdu.
 
Yönetim Kurulu Başkanı Partick Healy, Kovid-19 salgını nedeniyle son  70 yılın en büyük sınamasıyla yüzleştiklerini kaydederek, küresel sağlık  krizinin, seyahat sektörüne büyük zarar verdiğini ve geleceğin hala "belirsiz"  olduğunu söyledi.

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Cathay Pacific Kovid-19 zarar
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