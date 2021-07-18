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Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) |  18 Temmuz 2021 Pazar - 1:09 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 1:09

Kurban Bayramı öncesi gümrükten geçmeye çalışan TIR sürücüleri, Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.


Gümrük girişindeki yoğunluk nedeniyle TIR kuyruğu TEM Otoyolu'na kadar uzadı.
 
Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğünde bayram öncesi işlemlerini yapmaya çalışan sürücüler, uzun TIR kuyrukları oluşturdu. Erken saatlerden itibaren sıraya giren TIR sürücüleri, yoldaki kuyruklar nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan kilometrelerce TIR kuyruğu TEM Otoyolu'na kadar uzandı. Bölge trafik ekipleri, TIR kuyruklarının olduğu güzergah üzerinde önlem aldı.
 
TIR sürücüleri, saatlerdir gümrüğe giriş yapabilmek için kuyrukta beklediklerini söyledi.

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Kurban Bayramı Çatalca gümrük
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