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Çatalca’da iguana şaşkınlığı! Yoldan geçen vatandaşlar buldu

İHA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:29 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 10:29

İstanbul Çatalca’nın Kabakça mahallesinde yol kenarında korkarak tel örgüye tırmanan iguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Çatalca’nın Kabakça Mahallesi’nde yolda seyir haldeyken 112’de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edilen dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.
 
İguananın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor. 
 

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Çatalca iguana Kabakça
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