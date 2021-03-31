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Casusluk krizinde yeni hamle! İpler iyice gerildi

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 14:16 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 14:16

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'da patlak veren casusluk skandalına karışan 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.


İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'da patlak  veren casusluk skandalına karışan 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı  aldıklarını bildirdi. 
 
Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bir  İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin dün akşam  gizli görüşmeleri sırasında yakalanmasının yankıları sürüyor.
 
 İtalya Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey  Razov'u Bakanlığa çağırmasının ardından Dışişleri Bakanı Di Maio Facebook ve  Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.
 
Di Maio, "İtalya'daki Rus Büyükelçisinin Bakanlığa çağrılması  vesilesiyle İtalyan hükümetinin sert protestosunu ve bu çok ciddi hadiseye  karışan 2 Rus yetkilinin derhal sınır dışı edileceğini bildirdik. İstihbarat  birimlerimize ve ülkemizin güvenliği için her gün çalışan devletimizin tüm  unsurlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Bu arada, Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan ilk  açıklamada da Büyükelçilik Askeri Ataşeliğinde görevli bir memurun 30 Mart akşamı  İtalyan güvenlik güçlerince durdurulduğu teyit edilirken, "Olay araştırılıyor.  Şimdilik olayın içeriğine dair yorum yapmayı uygun bulmuyoruz. Her halükarda  yaşananların Rusya ile İtalya arasındaki ikili ilişkileri etkilemeyeceğini  umuyoruz." ifadeleri yer aldı.
 
 İtalyan basınında çıkan son haberlerde de İtalyan subay ile Rus  yetkili arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin avro karşılığında  yapılacağı, söz konusu belgelerde NATO ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği  iddia edildi.
 
İtalyan subay gözaltına alınmıştı
 
İtalya Jandarmasından (Carabinieri) yapılan açıklamaya göre, Roma  Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Roma'da dün  akşam yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya’nın Roma Büyükelçiliğinde  görevli bir askeri yetkiliyi gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.
 
Açıklamada, İtalyan donanmasında fırkateyn komutanlığı da yapmış olan  İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik  statüsünün incelendiği belirtilmişti.
 
İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli  belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de  casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla suçlandığı kaydedilmişti.
 
İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde  yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.
 
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da casusluk yaptığı  gerekçesiyle 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik kararı "üzüntüyle"  karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını  bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya’nın Rus diplomatlara yönelik  aldığı kararın netleştirildiği belirtildi.
 
Söz konusu kararın iki ülke arasındaki ilişkileri yansıtmadığı  vurgulanan açıklamada, "Kararı üzüntüyle karşıladık. İtalya’nın kararına yönelik  mütekabiliyet esasına göre atacağımız adımlarımızı ileride duyuracağız."  ifadesine yer verildi.
 
 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere  yaptığı açıklamada, "Son derece olumlu ikili ilişkilerimizin korunacağını  umuyoruz." dedi.
 
İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi
 
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının  yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalya gizli servisinin teknik takibi ve  jandarmanın dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın  Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı  belirtilmişti.
 
İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli  belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de  casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade  edilmişti.
 
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki "casusluk skandalı"  ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını  açıklamıştı.
 
 
 

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