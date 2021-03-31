Casusluk krizinde yeni hamle! İpler iyice gerildi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma 'da patlak veren casusluk skandalına karışan 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bir İtalya n subay ile Rusya 'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin dün akşam gizli görüşmeleri sırasında yakalanmasının yankıları sürüyor.

İtalya Dışişleri Bakanlığı nın Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u Bakanlığa çağırmasının ardından Dışişleri Bakanı Di Maio Facebook ve Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Di Maio, "İtalya'daki Rus Büyükelçisinin Bakanlığa çağrılması vesilesiyle İtalyan hükümetinin sert protestosunu ve bu çok ciddi hadise ye karışan 2 Rus yetkilinin derhal sınır dışı edileceğini bildirdik. İstihbarat birimlerimize ve ülkemizin güvenliği için her gün çalışan devletimizin tüm unsurlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada da Büyükelçilik Askeri Ataşeliğinde görevli bir memurun 30 Mart akşamı İtalyan güvenlik güçlerince durdurulduğu teyit edilirken, "Olay araştırılıyor. Şimdilik olayın içeriğine dair yorum yapmayı uygun bulmuyoruz. Her halükarda yaşananların Rusya ile İtalya arasındaki ikili ilişkileri etkilemeyeceğini umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

İtalyan basınında çıkan son haberlerde de İtalyan subay ile Rus yetkili arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin avro karşılığında yapılacağı, söz konusu belgelerde NATO ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği iddia edildi.

İtalyan subay gözaltına alınmıştı

İtalya Jandarma sından (Carabinieri) yapılan açıklamaya göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Roma'da dün akşam yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya’nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkiliyi gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.

Açıklamada, İtalyan donanmasında fırkateyn komutanlığı da yapmış olan İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik statüsünün incelendiği belirtilmişti.

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla suçlandığı kaydedilmişti.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA