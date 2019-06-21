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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz'da yapılacak

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 15:24 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 15:26

Alımlarda sağlık şartlarını geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek


Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarında sağlık şartlarını  geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz Cumartesi saat 09.00 ve 14.00'te  yapılacak. 
 
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019/1. ve 2. Dönem  Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019  tarihlerinde şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla  geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar için sınav tarihi ve saatleri  belirlendi.
 
Buna göre,  2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı  kapsamında müracaatları alınan adaylar 13 Temmuz Cumartesi günü 09.00'da, 2019/2.  Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan  adaylar ise aynı gün 14.00'te sınava girecek.
 
  
 

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