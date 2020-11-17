Çarpık ayak tedavi edilebilir!

Çarpık ayak, ayak tabanının bacağa doğru dönük olması halidir. Bebek doğuştan çarpık ayak olarak da tanımlanır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ailevi faktörlerin ve anne karnında bebeğin duruşunun etkisi vardır. Başka doğumsal anomalilerle birlikte görülse de genellikle tek başına rastlanan bir hastalıktır. Bebeklerin ayaklarının içe dönük olması ve ayak tabanının yukarı doğru bakması yeni anne ve babaları endişelendirir. Ancak çok basit uygulamalarla ayakların düzeltilebilmesi mümkündür.

Başka doğumsal anomalilerle birlikte görüldüğünde tedavi süreci farklılık gösterebilir. Tek başına görülen durumlarda doğuştan çarpık ayak hastalığında erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Tedavide gecikme olması halinde hastalık kalıcı sakatlıklara ya da uzun ameliyat süreçlerine neden olabilir.

Gebelikte fark edilebilir

Hastalığın ilk tanısı, hamilelik esnasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından konabilir. Gebelikte fark edilemediği durumlarda da hastalık belirgin olduğu için doğar doğmaz tanısı kolaydır.

Sadece masajla ya da alçı uygulaması ve bu sırada uzmanların ufak müdahaleleri ile düzelebildiği gibi ciddi ameliyatlar gerektiren vakalara da rastlanabilir.

Tedavide altın standart: Ponseti Yöntemi

Hastalığın tedavisinde, doğum ertesi haftalık seri alçılamaya başlamak büyük önem taşır. Bu alçı tedavisine Ponseti Yöntemi denir. Bu yöntem sayesinde hastalığı yaşayan çocukların büyük kısmı uzun ameliyat süreçlerinden kurtarılmıştır.

Bu alçılama yönteminde tedaviyi uygulayan çocuk ortopedisti, çocuğun ayağına Ponseti tekniğine göre her hafta değişen alçılar uygular. Birer hafta arayla alçı pozisyonunu değiştirerek aşama aşama düzelmeyi sağlar. Bu işlem çocuğun ayağı tam olarak düzelinceye kadar devam eder. Genellikle ayağın tam olarak düzelmesi için 4-6 haftalık alçı uygulaması yeterlidir. Genellikle en fazla 8 haftalık bir uygulama ile gerekli iyileşme sağlanır. Alçılama tedavisi bittikten sonra çocuğa günün çoğunda kullanacağı ayakkabıya benzeyen cihazlar ya da ortezler giydirilir. İyi bir seyirin sonrasında da sadece geceleri olmak kaydıyla 4 yaşına kadar ters kalıplı bot ya da buna benzer cihazların kullanımına devam edilmelidir

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Çarpık ayak nüksedebilir!