Çarpıcı rapor: Apple milyonlarca adet 5G'li iPhone sipariş etti!

Apple için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'in raporuna göre Apple, 5G destekli muhtemel iPhone 12 modelleri için tedarikçilerine 75 milyon adet sipariş geçti. Üstelik rapor, bu rakamın daha da yukarı çıkabileceğini söylüyor.

Apple'ın artık iPhone 12 modelleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu bilinen bir gerçek. iPhone 12 ailesi, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adını taşıyacak ve 5G destekli ilk iPhone modelleri olacak. Bu yüzden satışlarının da iyi bir rakama ulaşması hatta iPhone 11 modellerini geçmesi bekleniyor. Apple 'ın geçtiği sipariş miktarı da bize bunu gösteriyor.

APPLE 75 MİLYON İPHONE SİPARİŞİ VERDİ

Apple Bloomberg'in rapora göre, tedarikçilerine 75 milyon adet 5G'li iPhone sipariş etti. Tabi raporlarda iPhone 12'nin adı geçmiyor, bunun yerine ''5G'li iPhone'' adı kullanılıyor. Fakat bu iPhone modellerinin iPhone 12 olduğu biliniyor.

SİPARİŞİ DAHA DA ARTTIRABİLİR

5G'li iPhone hakkında hazırlanan rapor, Apple'ın beklentilerini de bir nevi doğruluyor. Apple'a aşina kişiler ise Apple'ın siparişlerini 80 milyona kadar artırabileceğini söylüyor. Yani Apple, 2020 yılının sonunda ve sonrasında iPhone 12'nin satışlarında bir artış bekliyor gibi görünüyor. Hem de pandemi döneminde olmamıza rağmen.

APPLE SADECE 5G'Lİ İPHONE 12'LERİ TANITMAYACAK