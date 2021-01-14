14 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.547 -0.81 EURO 8,9670 -0.37
USD 7,3560 -0.64 ALTIN 437,790 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çarpıcı araştırma ortaya çıktı! ABD dağılmaya başlıyor

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 19:47 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 19:47

ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun yaklaşık yüzde 80'i ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor.


Axios-Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, 6 Ocak’ta başkent  Washington'da yaşanan Kongre baskını sonrası ABD'nin durumu soruldu.
 
Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü ülkenin dağılmaya başladığı fikri  üzerinde mutabık kalırken, Demokratlarda da bu oran yüzde 78 olarak belirlendi.
 
Ankette, ülkenin dağılmaya başladığını düşünenlerin genel ortalaması  yüzde 79 olarak açıklandı.
 
Cumhuriyetçilerde Trump çatlağı
 
Anket, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Cumhuriyetçiler  içindeki  ayrışmayı da ortaya koydu.
 
Cumhuriyetçi kesim içindeki Trump destekçilerinin yüzde 96’sı Trump'ın  Cumhuriyetçi Parti'yi daha iyi bir noktaya getirdiğini savunurken, geleneksel  Cumhuriyetçi seçmenlerde ise bu oranın yüzde 51'e düştüğü görüldü.
 
Aynı şekilde Trump destekçilerinin yüzde 92'si Trump'ın 2024 Başkanlık  seçimlerine aday olmasını desteklerken, partinin geleneksel kanadı içinde bu oran  yüzde 41 oldu.
 
Parti içindeki Trump destekçilerinin yüzde 94'ü ve geleneksel tarafta  kalanların yüzde 66'sı,  Trump'ın görevden alınmasına karşı olduklarını bildirdi.
 
12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen ankete ülkedeki demografiyi temsil eden  1000'den fazla yetişkinin katıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

ABD kamuoyu araştırma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.