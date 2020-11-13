Gazetevatan.com » Magazin » Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç benim için bir projeydi
Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç benim için bir projeydi
Caroline Yılmaz geçtiğimiz akşam işadamı Ramiz Özbay ile objektiflere yansıdı. Yılmaz’a Serdar Ortaç ile ilgili sorular soruldu. Caroline Yılmaz, “Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar’dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi” dedi.
Serdar Ortaç’la bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla “Canı Sağolsun” adlı şarkıda düet yapan Caroline Yılmaz, önceki akşam işadamı Ramiz Özbay ile Ortaköy’deki Sortie adlı mekandan çıkarken görüntülendi.