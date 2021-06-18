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Caroline Show'a bu hafta Aydilge konuk oluyor!

18 Haziran 2021 Cuma - 12:09 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 12:10

Radyo D ve Dreamtürk Tv’nin ortak yayınıyla yayınlanan "Caroline Show" bu hafta da çok özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor.


Son dönemlerin en beğenilen isimlerinden olan Aydilge, yeni single’ı “Bal Gibi” ile Caroline Show’un stüdyo konuğu oluyor.
 
Müzik ve daha fazlasının konuşulacağı Caroline Show 19 Haziran Cumartesi akşam Radyo D ve Dreamtürk Tv’de
 

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caroline show aydilge
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