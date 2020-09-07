Çarkıfelek'te kıyasıya yarış. Eğlence ve rekabetin buluştuğu yarışma Çarkıfelek’in bu bölümünde İrem Balcı, Mert Kaya ve Dilek Kiper yarışıyor. Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Çarşamba 22.15'te Kanal D'de!
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Çarkıfelek'te kıyasıya yarış
07 Eylül 2020 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 17:43
Çarkıfelek 116. Bölüm Fragmanı yayında. Çarkıfelek’in bu bölümünde kıyasıya yarış var.
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- Çarkıfelek'te kıyasıya yarış