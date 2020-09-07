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Çarkıfelek'te kıyasıya yarış

07 Eylül 2020 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 17:43

Çarkıfelek 116. Bölüm Fragmanı yayında. Çarkıfelek’in bu bölümünde kıyasıya yarış var.


Çarkıfelek'te kıyasıya yarış. Eğlence ve rekabetin buluştuğu yarışma Çarkıfelek’in bu bölümünde İrem Balcı, Mert Kaya ve Dilek Kiper yarışıyor. Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Çarşamba 22.15'te Kanal D'de!
 

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Çarkıfelek fragman yarış
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