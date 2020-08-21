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Çarkıfelek 114. bölüm fragmanı yayınlandı!

21 Ağustos 2020 Cuma - 18:47 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 18:47

Çarkıfelek 114. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmacılar hangi etapları oynadı?


Çarkıfelek 114. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmacılar hangi etapları oynadı? 
Kim hangi ödülü kazandı? Araba zarfı bulunana kadar oynanan büyük final nasıl sonuçlandı?
 
 

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