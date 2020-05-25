Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilen Çarıklı Milyoner filmi bir döneme damga vuran batı sinemasının komedi filmlerinden biridir. Çarıklı Milyoner; yönetmenliğini Frank Capra'nın yaptığı, başrollerde Gary Cooper ve Jean Arthur'un yer aldığı 1936, ABD yapımı komedi filmi Mr. Deeds Goes to Town filminden uyarlamadır. Başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Necla Nazır yer alıyor. Peki, Çarıklı Milyoner filmi ne zaman ve nerede çekildi? Çarıklı Milyoner filmi oyuncuları kimler? Çarıklı Milyoner filmi konusu ne? İşte Çarıklı Milyoner filmi hakkında merak edilen her şey...
Çarıklı Milyoner, 1983 yapımı Türk komedi ve filmidir. Filmin yönetmenliği Kartal Tibet'e senaryosu İhsan Yüce'ye aittir. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Necla Nazır oynamaktadır. Çarıklı Milyoner filmi, yönetmenliğini Frank Capra'nın yaptığı, başrollerde Gary Cooper ve Jean Arthur'un yer aldığı 1936, ABD yapımı komedi filmi 'Mr. Deeds Goes to Town' filminin Türk uyarlamasıdır.
ÇARIKLI MİLYONLER OYUNCULARI KİM?
Bayram Tok - (Kemal Sunal)
Suna - (Necla Nazır)
Hilmi Tok - (Bayram'ın babası)(Ali Şen)
Osman Efendi - (Reha Yurdakul)
Meloş - (Belkıs Dilligil)
Muhasebe Müdürü - (Selim Naşit)
Avukat Hürrem - (Hüseyin Kutman)
Gazete Patronu - (Memduh Ün)
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ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KONUSU
Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar. Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.
ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çarıklı Milyoner filmi İstanbul'un farklı yerlerinde çekildi. Filmin Suadiye ve Boğazköy'de çekildiği biliniyor.