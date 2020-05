Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilen Çarıklı Milyoner filmi bir döneme damga vuran batı sinemasının komedi filmlerinden biridir. Çarıklı Milyoner; yönetmenliğini Frank Capra'nın yaptığı, başrollerde Gary Cooper ve Jean Arthur'un yer aldığı 1936, ABD yapımı komedi filmi Mr. Deeds Goes to Town filminden uyarlamadır. Başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Necla Nazır yer alıyor. Peki, Çarıklı Milyoner filmi ne zaman ve nerede çekildi? Çarıklı Milyoner filmi oyuncuları kimler? Çarıklı Milyoner filmi konusu ne? İşte Çarıklı Milyoner filmi hakkında merak edilen her şey...