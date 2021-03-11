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Cari işlemler hesabı açıklandı

11 Mart 2021 Perşembe - 10:03 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 10:04

Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu.


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