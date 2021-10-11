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Cari işlemler ağustosta fazla verdi

11 Ekim 2021 Pazartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 10:10

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.


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