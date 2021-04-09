Caravaggio kimdir? 17. YY’da kalma Hz. İsa figürlü tablosunun Caravaggio’nun eserleri olabileceği düşünülüyor!

İspanya Kültür Bakanlığı, 17. yüzyıldan kalma Hz. İsa figürünün olduğu, "Ecce Homo" tarzı, tuval üzerine yağlıboya tablonun 111x86 santimetre olduğunu açıkladı. Tablonun Caravaggio'ya ait olabileceği iddiaları üzerine acil olarak toplanan İspanya Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Sanat Eseri Değerlendirme ve İhracat Kurulu, açık artırmayı durdurarak tabloyu "ihraç edilemez" ilan etti. İspanya Kültür Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes de konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok doğru bir karar alındı. Çok hızlı şekilde hareket ettik. Her türlü durumda çok değerli bir eser" dedi. İtalyan basınına açıklama yapan sanat uzmanları ise "Bu Hz. İsa tablosu, Caravaggio'nun bir eseri olmanın tüm izlerini taşıyor. Eğer gerçek çıkarsa 18 Temmuz 1610 yılında henüz 39 yaşındayken ölen bu önemli ressamın tarihinde yeni bir sansasyonel sayfa açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

CARAVAGGİO KİMDİR?

Michelangelo Merisi da Caravaggio 29 Eylül 1571 yılında Milano’da doğdu, 18 Temmuz 1610 yılında da öldü. İtalyan ressamdır. Roma, Napoli, Malta ve Sicilya'da çalışmıştır. Barok sanat akımının ilk büyük sanatçısıdır.

Caravaggio, ismini doğduğu kasabadan almıştır. "Michelangelo Merisi Caravaggio" gerçek ismidir. Caravaggio, güçlü ışık-gölge kullanımı ve resimsel düzenlemeyi dramatik bir açıdan ele alışıyla barok sanatının en özgün uygulayıcılarından biri olmuştur. 1584’te Bergamolu bir ressam olan Simone Peterzano’nun yanına 4 yıllığına çırak olarak girmiş, ilk deneyimlerini Lotto ve Giovanni Girolama Savoldo (1480-1548) gibi sanatçıların yaptılarını incelemekle kazanmış, Tiziano’nun öğrencisi iken Venedik Okulu'yla da ilişki kurmuştur. Roma’da çalıştığı dönem yapıtları dramatik bir anlatım sunmayan kendi portreleri ve ölü doğa resimleridir. Bunlarda güçlü bir ışık gölge kullanılmış ve ayrıntıları özenle betimlemiştir.

Caravaggio'nun gerçekçi doğalcılığının ilk kez bütünüyle ortaya çıktığı yapıt Roma'daki S. Luigi dei Francesci Kilisesi'nin Contarelli Şapeli'ndeki Aziz Matta'nın yaşamını konu alan bir dizi resimdi. Bu, Aziz Matta ve Melek, Aziz Matta'ya Çağrı ve Aziz Matta'nın Şehit Edilmesi konulu üç resimden oluşan görkemli bir tasarıydı. Altarın üzerine yerleştirilmesi düşünülen Aziz Matta ve Melek'in ilk biçimi S. Luigi dei Francesci'nin o güne değin bir azizin böyle canlandırıldığını görmemiş rahiplerine o kadar ters geldi ki, resmin yeniden yapılmasını istediler. İncil yazarlarından biri olan Aziz Matta resimde sıradan bir işçi ya da rençber görünümündeydi.; ayağını resmin dışına çıkıp insanın yüzüne gelecekmiş gibi uzatmış, kaba bir biçimde bacak bacak üstüne atmış olarak betimlenmişti. İncelikten yoksun melek figürü ise cahil birisine yol gösterircesine azizin elini zorla kitaba doğru bastırır gibiydi. Kilise ileri gelenleri Caravaggio'nun sıradan bir kişiyi yüceltirken gerçekte Aziz Matta'yı sokaklardan kurtaran İsa'ya öykündüğünü kavrayamamışlardı.

Yaşadığı dönem

Caravaggio, Otuz Yıl Savaşları döneminde yaşamıştır. Barok önceleri, kuyumculuk dilinde düzensiz ve acayip biçimli taş ve incileri niteleyen bir kelime olarak kullanılmıştır. Önce İtalya'da doğmuş, daha sonra Avrupa’ya ve hatta, Latin Amerika’ya kadar yayılmıştır. Karşı-reform hareketini benimseyen sanatçılar eserlerinde dini coşku ve heyecanın yaratılmasına çalışmışlardır. Dini atmosfer dışındaki alanlara da yönelmişlerdir.

Rönesansın denge ve uyum konusunda eriştiği ölçüden çok, maniyerizm’de beliren abartı ve hareketlilik hakimdir. Işık, gölge oyunlarına dayanarak heykel, resim ve mimarinin kaynaştırıldığı tüm sanat anlayışı getirilmiştir. Çiçek, meyve gibi nesnelerin belli bir düzende ele alındığı ölü tabiat (natürmort) türü bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemin sanatçıları, Caracci, Caravaggio, Vermeer, Velazquez, Rubens ve Rembrandt'tır. Her ne kadar barok denilen anlayış ve stil 16. yüzyıldaki bazı sanatçılarda görülse de, esas itibarıyla kilisenin önderlik ettiği karşı-reform hareketi içerisinde ortaya çıkıp geliştiği kabul edilir. Gerçekten de, 18. yüzyılda birçok Katolik Avrupa ülkesinde mimar, heykeltıraş ve ressamları teşvik eden, onların kutsal amaca yönelik nitelikteki eserlerinin müşterisi olan; kral ya da prenslerden önce kilisedir.

Bazı eserleri

Souper a Emaüs ( Emmaus’ta Akşam Yemeği )

La Nativité avec Saint François et Saint Laurent

Caravaggio ( Ottavio Leoni Tarafından yapılmış portresi)