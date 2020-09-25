Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı

İstanbul Fatih'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, kendisine maskesini doğru şekilde takması konusunda uyarıda bulunan sağlık çalışanını aralarında çıkan tartışma sonucu darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.