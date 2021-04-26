Cante Çan 2 halka arz ne zaman işlem görecek? Cante halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, cante hisse ne zaman borsaya girecek?

Cante Çan 2 halka arz işlemleri merak ediliyor. 22 Nisan’da sona eren Çan2 termik halka arz talep toplama süresi sonrası, işlem görecek tarih araştırılıyor. 1 TL nominal değerli payların 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan şirkete yatırım yapanlar “Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, Cante hisse borsada ne zaman işlem görecek?” sorularını soruyor. Cante Çan 2 halka arz sonucu merak edilenler…

Cante Çan 2 halka arz işlemleri yeni haftayla araştırılan konular arasına girdi. Cante Çan 2 halka arz işlemleri 21-22 Nisan tarihlerinde sona erdi. Hisse alan vatandaşlar "Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek? Cante halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ÇAN 2 NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek sorusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.

Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.